Валюты / STNE
STNE: StoneCo Ltd - Class A
18.83 USD 0.18 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STNE за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.58, а максимальная — 18.98.
Следите за динамикой StoneCo Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.58 18.98
Годовой диапазон
7.72 18.98
- Предыдущее закрытие
- 18.65
- Open
- 18.87
- Bid
- 18.83
- Ask
- 19.13
- Low
- 18.58
- High
- 18.98
- Объем
- 11.765 K
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 16.59%
- 6-месячное изменение
- 79.85%
- Годовое изменение
- 68.43%
