КотировкиРазделы
Валюты / STNE
Назад в Рынок акций США

STNE: StoneCo Ltd - Class A

18.83 USD 0.18 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STNE за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.58, а максимальная — 18.98.

Следите за динамикой StoneCo Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости STNE

Дневной диапазон
18.58 18.98
Годовой диапазон
7.72 18.98
Предыдущее закрытие
18.65
Open
18.87
Bid
18.83
Ask
19.13
Low
18.58
High
18.98
Объем
11.765 K
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
16.59%
6-месячное изменение
79.85%
Годовое изменение
68.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.