STNE: StoneCo Ltd - Class A
19.39 USD 0.21 (1.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STNE hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.92 bis zu einem Hoch von 19.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die StoneCo Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.92 19.62
Jahresspanne
7.72 19.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.18
- Eröffnung
- 18.96
- Bid
- 19.39
- Ask
- 19.69
- Tief
- 18.92
- Hoch
- 19.62
- Volumen
- 10.493 K
- Tagesänderung
- 1.09%
- Monatsänderung
- 20.06%
- 6-Monatsänderung
- 85.20%
- Jahresänderung
- 73.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K