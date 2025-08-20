Divisas / STNE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STNE: StoneCo Ltd - Class A
19.02 USD 0.19 (1.01%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STNE de hoy ha cambiado un 1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.74, mientras que el máximo ha alcanzado 19.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas StoneCo Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STNE News
- StoneCo Ltd. (STNE) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- How NYT's Digital Subscriptions Are Changing Revenue Dynamics
- 2 Intriguing Tech Stocks to Buy under $20: STNE, PATH
- PayPal vs. StoneCo: Which Fintech Stock Offers Greater Upside Now?
- StoneCo Ltd. (STNE) Is Up 5.04% in One Week: What You Should Know
- Wall Street Analysts See StoneCo (STNE) as a Buy: Should You Invest?
- Best Value Stocks to Buy for September 11th
- Nvidia Couldn't Make It 3 In A Row — But This S&P 500 Stock Did
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 Undervalued Stocks That Are Worth Buying in September
- StoneCo price target raised to $25 from $15 at BofA Securities
- China Stock Vaults 250% As S&P 500 Scores Record Gains In 2025; Back In Buy Zone
- Buffett Is Out Of This Fintech Stock, But Now It's Back In A Buy Zone
- Is XYZ Stock a Buy, Hold or Sell After Its 30% Three-Month Rally?
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- StoneCo Q2: No Reason To Ease Off The Gas (NASDAQ:STNE)
- Outranking Visa, Mastercard, This Fintech Charges Toward Breakout — With This Caveat
- StoneCo Stock Gets IBD Stock Rating Upgrade
- Zacks.com featured highlights StoneCo, CVS Health, Integer and USANA Health Sciences
- Earnings call transcript: StoneCo Q2 2025 earnings beat expectations with strong EPS
- Unity Software Partners With Globant to Enhance Global Tech Adoption
- 4 Value Stocks Every Investor Should Hold in Volatile Times
- Value Investing: 5 Undervalued Stocks Worth Adding to Your Portfolio
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Rango diario
18.74 19.38
Rango anual
7.72 19.38
- Cierres anteriores
- 18.83
- Open
- 18.95
- Bid
- 19.02
- Ask
- 19.32
- Low
- 18.74
- High
- 19.38
- Volumen
- 10.957 K
- Cambio diario
- 1.01%
- Cambio mensual
- 17.77%
- Cambio a 6 meses
- 81.66%
- Cambio anual
- 70.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B