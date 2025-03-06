通貨 / SSSS
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.21 USD 0.09 (0.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSSSの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり9.06の安値と9.23の高値で取引されました。
SuRo Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SSSS News
- SuRo Capital: AI Ushers Euphoria, But NAV Set To Dip (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital CEO Klein buys shares worth $124k
- SuRo Capital Q2 2025 slides: NAV surges 35% on AI investment success
- SuRo Capital Corp earnings beat by $2.40, revenue fell short of estimates
- SuRo Capital outlines OpenAI investment strategy, $1 trillion projection
- Citizens JMP raises Shutter Rock Capital stock price target to $10 from $8
- BTIG reiterates Buy rating on Shutter Rock Capital stock with $10 target
- SuRo Capital stock price target raised to $10 from $7 at BTIG on AI portfolio gains
- SuRo Capital: CoreWeave's Blockbuster Debut Ties NAV To AI Animal Spirits (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital: NAV Continues To Dip As AI Investments Ramp Up (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SuRo Capital Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSSS)
- What is CoreWeave, the cloud-services provider expected to go public next week?
1日のレンジ
9.06 9.23
1年のレンジ
3.87 9.50
- 以前の終値
- 9.12
- 始値
- 9.17
- 買値
- 9.21
- 買値
- 9.51
- 安値
- 9.06
- 高値
- 9.23
- 出来高
- 276
- 1日の変化
- 0.99%
- 1ヶ月の変化
- 6.97%
- 6ヶ月の変化
- 91.88%
- 1年の変化
- 133.16%
