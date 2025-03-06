КотировкиРазделы
Валюты / SSSS
Рынок акций США

SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund

9.12 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SSSS за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.99, а максимальная — 9.19.

Следите за динамикой SuRo Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.99 9.19
Годовой диапазон
3.87 9.50
Предыдущее закрытие
9.10
Open
9.16
Bid
9.12
Ask
9.42
Low
8.99
High
9.19
Объем
182
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
5.92%
6-месячное изменение
90.00%
Годовое изменение
130.89%
