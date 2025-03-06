Валюты / SSSS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.12 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSSS за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.99, а максимальная — 9.19.
Следите за динамикой SuRo Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SSSS
- SuRo Capital: AI Ushers Euphoria, But NAV Set To Dip (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital CEO Klein buys shares worth $124k
- SuRo Capital Q2 2025 slides: NAV surges 35% on AI investment success
- SuRo Capital Corp earnings beat by $2.40, revenue fell short of estimates
- SuRo Capital outlines OpenAI investment strategy, $1 trillion projection
- Citizens JMP raises Shutter Rock Capital stock price target to $10 from $8
- BTIG reiterates Buy rating on Shutter Rock Capital stock with $10 target
- SuRo Capital stock price target raised to $10 from $7 at BTIG on AI portfolio gains
- SuRo Capital: CoreWeave's Blockbuster Debut Ties NAV To AI Animal Spirits (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital: NAV Continues To Dip As AI Investments Ramp Up (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SuRo Capital Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSSS)
- What is CoreWeave, the cloud-services provider expected to go public next week?
Дневной диапазон
8.99 9.19
Годовой диапазон
3.87 9.50
- Предыдущее закрытие
- 9.10
- Open
- 9.16
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Low
- 8.99
- High
- 9.19
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 5.92%
- 6-месячное изменение
- 90.00%
- Годовое изменение
- 130.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.