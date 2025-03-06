Divisas / SSSS
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.12 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SSSS de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.05, mientras que el máximo ha alcanzado 9.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SuRo Capital Corp - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SSSS News
- SuRo Capital: AI Ushers Euphoria, But NAV Set To Dip (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital CEO Klein buys shares worth $124k
- SuRo Capital Q2 2025 slides: NAV surges 35% on AI investment success
- SuRo Capital Corp earnings beat by $2.40, revenue fell short of estimates
- SuRo Capital outlines OpenAI investment strategy, $1 trillion projection
- Citizens JMP raises Shutter Rock Capital stock price target to $10 from $8
- BTIG reiterates Buy rating on Shutter Rock Capital stock with $10 target
- SuRo Capital stock price target raised to $10 from $7 at BTIG on AI portfolio gains
- SuRo Capital: CoreWeave's Blockbuster Debut Ties NAV To AI Animal Spirits (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital: NAV Continues To Dip As AI Investments Ramp Up (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SuRo Capital Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSSS)
- What is CoreWeave, the cloud-services provider expected to go public next week?
Rango diario
9.05 9.23
Rango anual
3.87 9.50
- Cierres anteriores
- 9.12
- Open
- 9.14
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Low
- 9.05
- High
- 9.23
- Volumen
- 271
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 5.92%
- Cambio a 6 meses
- 90.00%
- Cambio anual
- 130.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B