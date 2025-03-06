통화 / SSSS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.15 USD 0.06 (0.65%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SSSS 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.06이고 고가는 9.20이었습니다.
SuRo Capital Corp - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSSS News
- SuRo Capital: AI Ushers Euphoria, But NAV Set To Dip (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital CEO Klein buys shares worth $124k
- SuRo Capital Q2 2025 slides: NAV surges 35% on AI investment success
- SuRo Capital Corp earnings beat by $2.40, revenue fell short of estimates
- SuRo Capital outlines OpenAI investment strategy, $1 trillion projection
- Citizens JMP raises Shutter Rock Capital stock price target to $10 from $8
- BTIG reiterates Buy rating on Shutter Rock Capital stock with $10 target
- SuRo Capital stock price target raised to $10 from $7 at BTIG on AI portfolio gains
- SuRo Capital: CoreWeave's Blockbuster Debut Ties NAV To AI Animal Spirits (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital: NAV Continues To Dip As AI Investments Ramp Up (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SuRo Capital Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSSS)
- What is CoreWeave, the cloud-services provider expected to go public next week?
일일 변동 비율
9.06 9.20
년간 변동
3.87 9.50
- 이전 종가
- 9.21
- 시가
- 9.20
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- 저가
- 9.06
- 고가
- 9.20
- 볼륨
- 282
- 일일 변동
- -0.65%
- 월 변동
- 6.27%
- 6개월 변동
- 90.63%
- 년간 변동율
- 131.65%
20 9월, 토요일