SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.15 USD 0.06 (0.65%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SSSS a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.06 et à un maximum de 9.20.
Suivez la dynamique SuRo Capital Corp - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SSSS Nouvelles
- SuRo Capital: AI Ushers Euphoria, But NAV Set To Dip (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital CEO Klein buys shares worth $124k
- SuRo Capital Q2 2025 slides: NAV surges 35% on AI investment success
- SuRo Capital Corp earnings beat by $2.40, revenue fell short of estimates
- SuRo Capital outlines OpenAI investment strategy, $1 trillion projection
- Citizens JMP raises Shutter Rock Capital stock price target to $10 from $8
- BTIG reiterates Buy rating on Shutter Rock Capital stock with $10 target
- SuRo Capital stock price target raised to $10 from $7 at BTIG on AI portfolio gains
- SuRo Capital: CoreWeave's Blockbuster Debut Ties NAV To AI Animal Spirits (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital: NAV Continues To Dip As AI Investments Ramp Up (NASDAQ:SSSS)
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SuRo Capital Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSSS)
- What is CoreWeave, the cloud-services provider expected to go public next week?
Range quotidien
9.06 9.20
Range Annuel
3.87 9.50
- Clôture Précédente
- 9.21
- Ouverture
- 9.20
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Plus Bas
- 9.06
- Plus Haut
- 9.20
- Volume
- 282
- Changement quotidien
- -0.65%
- Changement Mensuel
- 6.27%
- Changement à 6 Mois
- 90.63%
- Changement Annuel
- 131.65%
20 septembre, samedi