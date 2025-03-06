CotationsSections
Devises / SSSS
Retour à Actions

SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund

9.15 USD 0.06 (0.65%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SSSS a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.06 et à un maximum de 9.20.

Suivez la dynamique SuRo Capital Corp - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSSS Nouvelles

Range quotidien
9.06 9.20
Range Annuel
3.87 9.50
Clôture Précédente
9.21
Ouverture
9.20
Bid
9.15
Ask
9.45
Plus Bas
9.06
Plus Haut
9.20
Volume
282
Changement quotidien
-0.65%
Changement Mensuel
6.27%
Changement à 6 Mois
90.63%
Changement Annuel
131.65%
20 septembre, samedi