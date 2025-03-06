Währungen / SSSS
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.14 USD 0.07 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSSS hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.06 bis zu einem Hoch von 9.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die SuRo Capital Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.06 9.20
Jahresspanne
3.87 9.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.21
- Eröffnung
- 9.20
- Bid
- 9.14
- Ask
- 9.44
- Tief
- 9.06
- Hoch
- 9.20
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 6.16%
- 6-Monatsänderung
- 90.42%
- Jahresänderung
- 131.39%
