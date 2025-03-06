QuotazioniSezioni
Valute / SSSS
Tornare a Azioni

SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund

9.15 USD 0.06 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSSS ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.06 e ad un massimo di 9.20.

Segui le dinamiche di SuRo Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSSS News

Intervallo Giornaliero
9.06 9.20
Intervallo Annuale
3.87 9.50
Chiusura Precedente
9.21
Apertura
9.20
Bid
9.15
Ask
9.45
Minimo
9.06
Massimo
9.20
Volume
282
Variazione giornaliera
-0.65%
Variazione Mensile
6.27%
Variazione Semestrale
90.63%
Variazione Annuale
131.65%
21 settembre, domenica