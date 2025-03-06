Valute / SSSS
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.15 USD 0.06 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SSSS ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.06 e ad un massimo di 9.20.
Segui le dinamiche di SuRo Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.06 9.20
Intervallo Annuale
3.87 9.50
- Chiusura Precedente
- 9.21
- Apertura
- 9.20
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Minimo
- 9.06
- Massimo
- 9.20
- Volume
- 282
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- 6.27%
- Variazione Semestrale
- 90.63%
- Variazione Annuale
- 131.65%
21 settembre, domenica