货币 / SSSS
SSSS: SuRo Capital Corp - Closed End Fund
9.15 USD 0.03 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSSS汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点9.05和高点9.23进行交易。
关注SuRo Capital Corp - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SSSS新闻
日范围
9.05 9.23
年范围
3.87 9.50
- 前一天收盘价
- 9.12
- 开盘价
- 9.14
- 卖价
- 9.15
- 买价
- 9.45
- 最低价
- 9.05
- 最高价
- 9.23
- 交易量
- 213
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 6.27%
- 6个月变化
- 90.63%
- 年变化
- 131.65%
