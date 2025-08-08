通貨 / SPLG
SPLG: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
77.93 USD 0.36 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPLGの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり77.70の安値と78.23の高値で取引されました。
SPDR Portfolio S&P 500 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SPLG News
1日のレンジ
77.70 78.23
1年のレンジ
56.66 78.23
- 以前の終値
- 77.57
- 始値
- 77.88
- 買値
- 77.93
- 買値
- 78.23
- 安値
- 77.70
- 高値
- 78.23
- 出来高
- 6.595 K
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 3.91%
- 6ヶ月の変化
- 18.87%
- 1年の変化
- 15.55%
