SPLG: SPDR Portfolio S&P 500 ETF

78.26 USD 0.33 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPLG hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.92 bis zu einem Hoch von 78.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Portfolio S&P 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.92 78.28
Jahresspanne
56.66 78.28
Vorheriger Schlusskurs
77.93
Eröffnung
78.14
Bid
78.26
Ask
78.56
Tief
77.92
Hoch
78.28
Volumen
4.075 K
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
4.35%
6-Monatsänderung
19.37%
Jahresänderung
16.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K