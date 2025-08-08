Währungen / SPLG
SPLG: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
78.26 USD 0.33 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPLG hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.92 bis zu einem Hoch von 78.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Portfolio S&P 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
77.92 78.28
Jahresspanne
56.66 78.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.93
- Eröffnung
- 78.14
- Bid
- 78.26
- Ask
- 78.56
- Tief
- 77.92
- Hoch
- 78.28
- Volumen
- 4.075 K
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 19.37%
- Jahresänderung
- 16.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K