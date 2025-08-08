货币 / SPLG
SPLG: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
77.57 USD 0.08 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPLG汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点76.99和高点77.85进行交易。
关注SPDR Portfolio S&P 500 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
76.99 77.85
年范围
56.66 77.86
- 前一天收盘价
- 77.65
- 开盘价
- 77.66
- 卖价
- 77.57
- 买价
- 77.87
- 最低价
- 76.99
- 最高价
- 77.85
- 交易量
- 6.244 K
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 3.43%
- 6个月变化
- 18.32%
- 年变化
- 15.02%
