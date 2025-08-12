Devises / SPLG
SPLG: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
78.30 USD 0.37 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPLG a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.92 et à un maximum de 78.40.
Suivez la dynamique SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
77.92 78.40
Range Annuel
56.66 78.40
- Clôture Précédente
- 77.93
- Ouverture
- 78.14
- Bid
- 78.30
- Ask
- 78.60
- Plus Bas
- 77.92
- Plus Haut
- 78.40
- Volume
- 5.031 K
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 4.40%
- Changement à 6 Mois
- 19.43%
- Changement Annuel
- 16.10%
20 septembre, samedi