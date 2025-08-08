Валюты / SPLG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPLG: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
77.65 USD 0.11 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPLG за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.56, а максимальная — 77.86.
Следите за динамикой SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPLG
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Employment Report: 22K Jobs Added In August, Lower Than Expected
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- MOAT: Inside VanEck's Hugely Successful $13B Wide Moat ETF (BATS:MOAT)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Should SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) Be on Your Investing Radar?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- S&P 500 Snapshot: The Jackson Hole Rally
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- Large-Cap ETF (SPLG) Hits New 52-Week High
- S&P 500 Snapshot: Inches Off Record High
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
Дневной диапазон
77.56 77.86
Годовой диапазон
56.66 77.86
- Предыдущее закрытие
- 77.76
- Open
- 77.83
- Bid
- 77.65
- Ask
- 77.95
- Low
- 77.56
- High
- 77.86
- Объем
- 5.091 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 3.53%
- 6-месячное изменение
- 18.44%
- Годовое изменение
- 15.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.