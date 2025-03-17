通貨 / SNDA
SNDA: Sonida Senior Living Inc
26.68 USD 0.10 (0.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNDAの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり26.34の安値と27.11の高値で取引されました。
Sonida Senior Living Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SNDA News
- Sonida Senior Living enters $137 million term loan agreement with Ally Bank
- Sonida Senior Living (SNDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Sonida Senior Living Q2 2025 reveals earnings beat
- Sonida Senior Living Q2 2025 slides: RevPOR growth and Southeast expansion
- DocGo Inc. (DCGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sunda Energy Plc
- Sonida Closes Two Previously Announced Senior Living Asset Acquisitions
- Sunda Energy announces progress in Chuditch farmout deal
- Sunda Energy finalizes loan note conversion, issues new warrants
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
26.34 27.11
1年のレンジ
19.40 27.85
- 以前の終値
- 26.58
- 始値
- 26.70
- 買値
- 26.68
- 買値
- 26.98
- 安値
- 26.34
- 高値
- 27.11
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 5.92%
- 6ヶ月の変化
- 15.95%
- 1年の変化
- -2.81%
