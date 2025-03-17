CotationsSections
SNDA: Sonida Senior Living Inc

26.81 USD 0.13 (0.49%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SNDA a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.20 et à un maximum de 26.83.

Suivez la dynamique Sonida Senior Living Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.20 26.83
Range Annuel
19.40 27.85
Clôture Précédente
26.68
Ouverture
26.53
Bid
26.81
Ask
27.11
Plus Bas
26.20
Plus Haut
26.83
Volume
98
Changement quotidien
0.49%
Changement Mensuel
6.43%
Changement à 6 Mois
16.51%
Changement Annuel
-2.33%
