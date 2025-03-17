Devises / SNDA
SNDA: Sonida Senior Living Inc
26.81 USD 0.13 (0.49%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNDA a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.20 et à un maximum de 26.83.
Suivez la dynamique Sonida Senior Living Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SNDA Nouvelles
- Sonida Senior Living enters $137 million term loan agreement with Ally Bank
- Sonida Senior Living (SNDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Sonida Senior Living Q2 2025 reveals earnings beat
- Sonida Senior Living Q2 2025 slides: RevPOR growth and Southeast expansion
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sonida Closes Two Previously Announced Senior Living Asset Acquisitions
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
26.20 26.83
Range Annuel
19.40 27.85
- Clôture Précédente
- 26.68
- Ouverture
- 26.53
- Bid
- 26.81
- Ask
- 27.11
- Plus Bas
- 26.20
- Plus Haut
- 26.83
- Volume
- 98
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 6.43%
- Changement à 6 Mois
- 16.51%
- Changement Annuel
- -2.33%
20 septembre, samedi