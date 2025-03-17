Валюты / SNDA
SNDA: Sonida Senior Living Inc
26.26 USD 0.58 (2.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNDA за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.15, а максимальная — 27.08.
Следите за динамикой Sonida Senior Living Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNDA
- Sonida Senior Living enters $137 million term loan agreement with Ally Bank
- Sonida Senior Living (SNDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Sonida Senior Living Q2 2025 reveals earnings beat
- Sonida Senior Living Q2 2025 slides: RevPOR growth and Southeast expansion
- DocGo Inc. (DCGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sunda Energy Plc
- Sonida Closes Two Previously Announced Senior Living Asset Acquisitions
- Sunda Energy announces progress in Chuditch farmout deal
- Sunda Energy finalizes loan note conversion, issues new warrants
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
26.15 27.08
Годовой диапазон
19.40 27.85
- Предыдущее закрытие
- 26.84
- Open
- 26.79
- Bid
- 26.26
- Ask
- 26.56
- Low
- 26.15
- High
- 27.08
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -2.16%
- Месячное изменение
- 4.25%
- 6-месячное изменение
- 14.12%
- Годовое изменение
- -4.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.