货币 / SNDA
SNDA: Sonida Senior Living Inc
26.93 USD 0.67 (2.55%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNDA汇率已更改2.55%。当日，交易品种以低点26.31和高点26.93进行交易。
关注Sonida Senior Living Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNDA新闻
- Sonida Senior Living enters $137 million term loan agreement with Ally Bank
- Sonida Senior Living (SNDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Sonida Senior Living Q2 2025 reveals earnings beat
- Sonida Senior Living Q2 2025 slides: RevPOR growth and Southeast expansion
- Sonida Closes Two Previously Announced Senior Living Asset Acquisitions
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
26.31 26.93
年范围
19.40 27.85
- 前一天收盘价
- 26.26
- 开盘价
- 26.31
- 卖价
- 26.93
- 买价
- 27.23
- 最低价
- 26.31
- 最高价
- 26.93
- 交易量
- 9
- 日变化
- 2.55%
- 月变化
- 6.91%
- 6个月变化
- 17.04%
- 年变化
- -1.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值