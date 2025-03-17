Währungen / SNDA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNDA: Sonida Senior Living Inc
26.77 USD 0.09 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNDA hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.53 bis zu einem Hoch von 26.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonida Senior Living Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNDA News
- Sonida Senior Living enters $137 million term loan agreement with Ally Bank
- Sonida Senior Living (SNDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Sonida Senior Living Q2 2025 reveals earnings beat
- Sonida Senior Living Q2 2025 slides: RevPOR growth and Southeast expansion
- DocGo Inc. (DCGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- CareDx (CDNA) Surges 7.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sunda Energy Plc
- Sonida Closes Two Previously Announced Senior Living Asset Acquisitions
- Sunda Energy announces progress in Chuditch farmout deal
- Sunda Energy finalizes loan note conversion, issues new warrants
- Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
26.53 26.77
Jahresspanne
19.40 27.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.68
- Eröffnung
- 26.53
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Tief
- 26.53
- Hoch
- 26.77
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 6.27%
- 6-Monatsänderung
- 16.34%
- Jahresänderung
- -2.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K