通貨 / SILJ
SILJ: Amplify ETF Trust Amplify Junior Silver Miners ETF
20.10 USD 0.12 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SILJの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり19.59の安値と20.17の高値で取引されました。
Amplify ETF Trust Amplify Junior Silver Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SILJ News
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- Silver: Ultimate Precious Metals Investment For 2025 And 2026 (NYSEARCA:PSLV)
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- SILJ: Small Silver Miners Break Out Versus Silver, The New Upside Catalyst (NYSEARCA:SILJ)
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Here's Why Silver ETFs Are Soaring to New Highs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- SLVP: Back Up The Truck For The Silver Breakout (BATS:SLVP)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- SLV ETF: Protect Your Downside Like I Am, With A Collar (NYSEARCA:SLV)
- Silver Is Breaking Out - Here’s What You Need To Know
- Why A Weak Dollar Is Good For Gold (And Potentially Your Portfolio)
- The Hard Asset Revolution And Why It Will Spin Off Fortunes
- Best Investment In Turbulent Times (SPX)
- My Highest Conviction Buy Right Now That I Am Buying Hand-Over-Fist
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- Major Technical Update On Silver And Gold Market Action
- Gold, Silver And The Fear Trade
- Wall Street Week Ahead
- Silver Is Finally Breaking Out - Here's What You Need To Know (Technical Analysis)
1日のレンジ
19.59 20.17
1年のレンジ
9.72 21.30
- 以前の終値
- 20.22
- 始値
- 20.17
- 買値
- 20.10
- 買値
- 20.40
- 安値
- 19.59
- 高値
- 20.17
- 出来高
- 7.217 K
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- 7.03%
- 6ヶ月の変化
- 66.94%
- 1年の変化
- 54.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K