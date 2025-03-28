Währungen / SILJ
SILJ: Amplify ETF Trust Amplify Junior Silver Miners ETF
20.98 USD 0.88 (4.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SILJ hat sich für heute um 4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.13 bis zu einem Hoch von 21.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify Junior Silver Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.13 21.04
Jahresspanne
9.72 21.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.10
- Eröffnung
- 20.18
- Bid
- 20.98
- Ask
- 21.28
- Tief
- 20.13
- Hoch
- 21.04
- Volumen
- 9.913 K
- Tagesänderung
- 4.38%
- Monatsänderung
- 11.71%
- 6-Monatsänderung
- 74.25%
- Jahresänderung
- 61.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K