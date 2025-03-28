Валюты / SILJ
SILJ: Amplify ETF Trust Amplify Junior Silver Miners ETF
20.98 USD 0.88 (4.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SILJ за сегодня изменился на 4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.13, а максимальная — 21.04.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Junior Silver Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SILJ
Дневной диапазон
20.13 21.04
Годовой диапазон
9.72 21.30
- Предыдущее закрытие
- 20.10
- Open
- 20.18
- Bid
- 20.98
- Ask
- 21.28
- Low
- 20.13
- High
- 21.04
- Объем
- 9.913 K
- Дневное изменение
- 4.38%
- Месячное изменение
- 11.71%
- 6-месячное изменение
- 74.25%
- Годовое изменение
- 61.01%
21 сентября, воскресенье