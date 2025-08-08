通貨 / SG
SG: Sweetgreen Inc Class A
8.62 USD 0.09 (1.03%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり8.52の安値と8.89の高値で取引されました。
Sweetgreen Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SG News
1日のレンジ
8.52 8.89
1年のレンジ
8.11 45.13
- 以前の終値
- 8.71
- 始値
- 8.89
- 買値
- 8.62
- 買値
- 8.92
- 安値
- 8.52
- 高値
- 8.89
- 出来高
- 9.833 K
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- -4.01%
- 6ヶ月の変化
- -65.58%
- 1年の変化
- -75.52%
