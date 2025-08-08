Währungen / SG
SG: Sweetgreen Inc Class A
8.59 USD 0.03 (0.35%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SG hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.53 bis zu einem Hoch von 8.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sweetgreen Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.53 8.71
Jahresspanne
8.11 45.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.62
- Eröffnung
- 8.70
- Bid
- 8.59
- Ask
- 8.89
- Tief
- 8.53
- Hoch
- 8.71
- Volumen
- 133
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -4.34%
- 6-Monatsänderung
- -65.69%
- Jahresänderung
- -75.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K