SG: Sweetgreen Inc Class A
8.86 USD 0.47 (5.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SG за сегодня изменился на 5.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.41, а максимальная — 8.88.
Следите за динамикой Sweetgreen Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.41 8.88
Годовой диапазон
8.11 45.13
- Предыдущее закрытие
- 8.39
- Open
- 8.54
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- Low
- 8.41
- High
- 8.88
- Объем
- 7.973 K
- Дневное изменение
- 5.60%
- Месячное изменение
- -1.34%
- 6-месячное изменение
- -64.62%
- Годовое изменение
- -74.84%
