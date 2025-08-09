Devises / SG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SG: Sweetgreen Inc Class A
8.57 USD 0.05 (0.58%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SG a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.47 et à un maximum de 8.71.
Suivez la dynamique Sweetgreen Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SG Nouvelles
- Chipotle's Rewards Engine Gains Traction: Can It Drive Traffic?
- Olive Garden sees success with smaller, cheaper portions as diners try to save money
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- 2 Sinking Stocks That Could Keep Heading Lower
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- CAVA vs. Sweetgreen: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- Sweetgreen, Inc. (SG) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Cava, Chipotle se négocient à bon compte - mais Wall Street n'est pas encore au courant | Benzinga France
- Sweetgreen Stock Has Been Beaten Down Now, but It Could 10x From Here
- Is It Finally Time to Buy Chipotle Stock After It Cratered This Year?
- Fast-casual restaurant stocks tumble after critical "slop bowl" report
- Sweetgreen stock hits 52-week low at 8.44 USD
- These Overlooked AI Stocks Could Deliver Market-Beating Returns
- Is Sweetgreen Stock Poised for an Nvidia-Level Run?
- Sweetgreen names Chipotle executive Jamie McConnell as new CFO
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Chipotle's Margins Slip: Can $4 Million AUV Goal Stay on Track?
- Sweetgreen: Headwinds Galore (NYSE:SG)
- Sweetgreen stock hits 52-week low at 8.8 USD
- Sweetgreen: Customer Pushback Is Evident, My Confidence Is Sinking (Downgrade) (NYSE:SG)
- The 'bowl market' is over after Cava, Sweetgreen, and Chipotle's disappointing earnings
- Cava’s shares crater after first annual sales growth target cut since IPO
- Sweetgreen Stock (SG) Crashes 25% on Lowered Guidance - TipRanks.com
- 3 Growth Stocks Down 8% to 77% to Buy in August
Range quotidien
8.47 8.71
Range Annuel
8.11 45.13
- Clôture Précédente
- 8.62
- Ouverture
- 8.70
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- Plus Bas
- 8.47
- Plus Haut
- 8.71
- Volume
- 4.991 K
- Changement quotidien
- -0.58%
- Changement Mensuel
- -4.57%
- Changement à 6 Mois
- -65.77%
- Changement Annuel
- -75.66%
20 septembre, samedi