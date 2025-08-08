통화 / SG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SG: Sweetgreen Inc Class A
8.57 USD 0.05 (0.58%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SG 환율이 오늘 -0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.47이고 고가는 8.71이었습니다.
Sweetgreen Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SG News
- Chipotle's Rewards Engine Gains Traction: Can It Drive Traffic?
- Olive Garden sees success with smaller, cheaper portions as diners try to save money
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- 2 Sinking Stocks That Could Keep Heading Lower
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- CAVA vs. Sweetgreen: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- Sweetgreen, Inc. (SG) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Sweetgreen Stock Has Been Beaten Down Now, but It Could 10x From Here
- Is It Finally Time to Buy Chipotle Stock After It Cratered This Year?
- Fast-casual restaurant stocks tumble after critical "slop bowl" report
- Sweetgreen stock hits 52-week low at 8.44 USD
- These Overlooked AI Stocks Could Deliver Market-Beating Returns
- Is Sweetgreen Stock Poised for an Nvidia-Level Run?
- Sweetgreen names Chipotle executive Jamie McConnell as new CFO
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Chipotle's Margins Slip: Can $4 Million AUV Goal Stay on Track?
- Sweetgreen: Headwinds Galore (NYSE:SG)
- Sweetgreen stock hits 52-week low at 8.8 USD
- Sweetgreen: Customer Pushback Is Evident, My Confidence Is Sinking (Downgrade) (NYSE:SG)
- The 'bowl market' is over after Cava, Sweetgreen, and Chipotle's disappointing earnings
- Cava’s shares crater after first annual sales growth target cut since IPO
- Sweetgreen Stock (SG) Crashes 25% on Lowered Guidance - TipRanks.com
- 3 Growth Stocks Down 8% to 77% to Buy in August
- Here's What Key Metrics Tell Us About Sweetgreen (SG) Q2 Earnings
일일 변동 비율
8.47 8.71
년간 변동
8.11 45.13
- 이전 종가
- 8.62
- 시가
- 8.70
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- 저가
- 8.47
- 고가
- 8.71
- 볼륨
- 4.991 K
- 일일 변동
- -0.58%
- 월 변동
- -4.57%
- 6개월 변동
- -65.77%
- 년간 변동율
- -75.66%
20 9월, 토요일