SEVN: Seven Hills Realty Trust

11.02 USD 0.05 (0.46%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEVNの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり10.93の安値と11.11の高値で取引されました。

Seven Hills Realty Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.93 11.11
1年のレンジ
10.02 14.66
以前の終値
10.97
始値
11.01
買値
11.02
買値
11.32
安値
10.93
高値
11.11
出来高
70
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
2.51%
6ヶ月の変化
-12.40%
1年の変化
-19.80%
