SEVN: Seven Hills Realty Trust
10.93 USD 0.09 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEVN hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.91 bis zu einem Hoch von 11.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seven Hills Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEVN News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Philippine Seven Q2 2025 slides: 4.6% profit growth despite same-store sales decline
- The Calm Before The Cut
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Earnings call transcript: Seven Hills Realty Trust misses Q2 2025 expectations
- Seven Hills Realty Trust Q2 2025 slides: earnings meet guidance, distribution cut
- Seven Hills Realty Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Why Consider U.S. REITs Now?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Powell Pressured As Inflation Cools
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Trade War Redux
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Seven Hills Realty Trust stock falls after reducing quarterly dividend
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- 3 Market Predictions For July
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
Tagesspanne
10.91 11.05
Jahresspanne
10.02 14.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.02
- Eröffnung
- 11.03
- Bid
- 10.93
- Ask
- 11.23
- Tief
- 10.91
- Hoch
- 11.05
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- 1.67%
- 6-Monatsänderung
- -13.12%
- Jahresänderung
- -20.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K