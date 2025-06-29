Валюты / SEVN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SEVN: Seven Hills Realty Trust
10.95 USD 0.04 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEVN за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.90, а максимальная — 11.03.
Следите за динамикой Seven Hills Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SEVN
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Philippine Seven Q2 2025 slides: 4.6% profit growth despite same-store sales decline
- The Calm Before The Cut
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Earnings call transcript: Seven Hills Realty Trust misses Q2 2025 expectations
- Seven Hills Realty Trust Q2 2025 slides: earnings meet guidance, distribution cut
- Seven Hills Realty Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Why Consider U.S. REITs Now?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Powell Pressured As Inflation Cools
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Trade War Redux
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Seven Hills Realty Trust stock falls after reducing quarterly dividend
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- 3 Market Predictions For July
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
- The Bulls Are Back
Дневной диапазон
10.90 11.03
Годовой диапазон
10.02 14.66
- Предыдущее закрытие
- 10.99
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Low
- 10.90
- High
- 11.03
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- -12.96%
- Годовое изменение
- -20.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.