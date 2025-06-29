КотировкиРазделы
SEVN: Seven Hills Realty Trust

10.95 USD 0.04 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SEVN за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.90, а максимальная — 11.03.

Следите за динамикой Seven Hills Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.90 11.03
Годовой диапазон
10.02 14.66
Предыдущее закрытие
10.99
Open
10.93
Bid
10.95
Ask
11.25
Low
10.90
High
11.03
Объем
146
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
-12.96%
Годовое изменение
-20.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.