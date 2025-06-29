Divisas / SEVN
SEVN: Seven Hills Realty Trust
10.97 USD 0.02 (0.18%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEVN de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.95, mientras que el máximo ha alcanzado 11.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seven Hills Realty Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
10.95 11.15
Rango anual
10.02 14.66
- Cierres anteriores
- 10.95
- Open
- 11.00
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Low
- 10.95
- High
- 11.15
- Volumen
- 104
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- 2.05%
- Cambio a 6 meses
- -12.80%
- Cambio anual
- -20.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B