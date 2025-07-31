通貨 / SEM
SEM: Select Medical Holdings Corporation
12.63 USD 0.35 (2.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SEMの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり12.33の安値と12.66の高値で取引されました。
Select Medical Holdings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.33 12.66
1年のレンジ
12.06 40.99
- 以前の終値
- 12.28
- 始値
- 12.33
- 買値
- 12.63
- 買値
- 12.93
- 安値
- 12.33
- 高値
- 12.66
- 出来高
- 1.710 K
- 1日の変化
- 2.85%
- 1ヶ月の変化
- -2.24%
- 6ヶ月の変化
- -24.33%
- 1年の変化
- -63.58%
