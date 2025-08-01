货币 / SEM
SEM: Select Medical Holdings Corporation
12.44 USD 0.31 (2.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SEM汇率已更改2.56%。当日，交易品种以低点12.17和高点12.52进行交易。
关注Select Medical Holdings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.17 12.52
年范围
12.06 40.99
- 前一天收盘价
- 12.13
- 开盘价
- 12.26
- 卖价
- 12.44
- 买价
- 12.74
- 最低价
- 12.17
- 最高价
- 12.52
- 交易量
- 724
- 日变化
- 2.56%
- 月变化
- -3.72%
- 6个月变化
- -25.46%
- 年变化
- -64.13%
