SEM: Select Medical Holdings Corporation
12.13 USD 0.11 (0.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEM за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.06, а максимальная — 12.35.
Следите за динамикой Select Medical Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SEM
Дневной диапазон
12.06 12.35
Годовой диапазон
12.06 40.99
- Предыдущее закрытие
- 12.24
- Open
- 12.29
- Bid
- 12.13
- Ask
- 12.43
- Low
- 12.06
- High
- 12.35
- Объем
- 1.420 K
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -6.11%
- 6-месячное изменение
- -27.32%
- Годовое изменение
- -65.02%
