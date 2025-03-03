通貨 / REYN
REYN: Reynolds Consumer Products Inc
23.11 USD 0.16 (0.70%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REYNの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり22.84の安値と23.22の高値で取引されました。
Reynolds Consumer Products Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
REYN News
- Reynolds at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Innovation
- Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Reynolds (REYN) Q2 Revenue Tops 0.9%
- Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Reynolds Consumer Products (REYN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Reynolds Consumer Products (REYN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reynolds Consumer Products beats Q2 estimates, reiterates 2025 outlook
- Reynolds Q2 2025 slides: $938M revenue amid challenging consumer environment
- Reynolds earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy Reynolds Consumer Products (REYN) Stock?
- Reynolds Consumer Products declares $0.23 quarterly dividend
- Strength Seen in The RealReal (REAL): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
- Reynolds: Cling Wrap, Trash Bags, And Reliable Profits (NASDAQ:REYN)
- It's Not A Wrap For Reynolds Consumer Products (NASDAQ:REYN)
- The Reynolds Kitchens ® Brand Launches Two Products to Tackle Mealtime Challenges: Air Fryer Cups and Parchment Cooking Bags
- Reynolds consumer products director Stangl buys $95k in stock
- Reynolds stock hits 52-week low at $21.44 amid market challenges
- Celebrate Summer in Style: The Reynolds Wrap ® Team Launches Limited-Edition Embossed Fun Foil Just in Time for the Fourth of July
- Reynolds stock hits 52-week low at $21.48 amid market challenges
- Reynolds Stock Hits 52-Week Low at $21.89 Amid Market Challenges
- Reynolds Consumer Products reshuffles executive team
- These Analysts Cut Their Forecasts On Reynolds Consumer Products Following Q1 Results - Reynolds Consumer Prods (NASDAQ:REYN)
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Reynolds Wrap maker must face lawsuit over ’Made in USA’ claim
1日のレンジ
22.84 23.22
1年のレンジ
20.91 31.26
- 以前の終値
- 22.95
- 始値
- 22.84
- 買値
- 23.11
- 買値
- 23.41
- 安値
- 22.84
- 高値
- 23.22
- 出来高
- 1.624 K
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- 0.61%
- 6ヶ月の変化
- -3.18%
- 1年の変化
- -26.07%
