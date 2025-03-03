Währungen / REYN
REYN: Reynolds Consumer Products Inc
23.11 USD 0.16 (0.70%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REYN hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.84 bis zu einem Hoch von 23.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reynolds Consumer Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.84 23.22
Jahresspanne
20.91 31.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.95
- Eröffnung
- 22.84
- Bid
- 23.11
- Ask
- 23.41
- Tief
- 22.84
- Hoch
- 23.22
- Volumen
- 1.624 K
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- 0.61%
- 6-Monatsänderung
- -3.18%
- Jahresänderung
- -26.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K