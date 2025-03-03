KurseKategorien
Währungen / REYN
Zurück zum Aktien

REYN: Reynolds Consumer Products Inc

23.11 USD 0.16 (0.70%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REYN hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.84 bis zu einem Hoch von 23.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reynolds Consumer Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REYN News

Tagesspanne
22.84 23.22
Jahresspanne
20.91 31.26
Vorheriger Schlusskurs
22.95
Eröffnung
22.84
Bid
23.11
Ask
23.41
Tief
22.84
Hoch
23.22
Volumen
1.624 K
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
0.61%
6-Monatsänderung
-3.18%
Jahresänderung
-26.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K