货币 / REYN
REYN: Reynolds Consumer Products Inc
23.23 USD 0.17 (0.74%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REYN汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点23.02和高点23.31进行交易。
关注Reynolds Consumer Products Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
23.02 23.31
年范围
20.91 31.26
- 前一天收盘价
- 23.06
- 开盘价
- 23.02
- 卖价
- 23.23
- 买价
- 23.53
- 最低价
- 23.02
- 最高价
- 23.31
- 交易量
- 251
- 日变化
- 0.74%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- -2.68%
- 年变化
- -25.69%
