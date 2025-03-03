Divisas / REYN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
REYN: Reynolds Consumer Products Inc
22.95 USD 0.11 (0.48%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REYN de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.90, mientras que el máximo ha alcanzado 23.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Reynolds Consumer Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REYN News
- Reynolds at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Innovation
- Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Reynolds (REYN) Q2 Revenue Tops 0.9%
- Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Reynolds Consumer Products (REYN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Reynolds Consumer Products (REYN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reynolds Consumer Products beats Q2 estimates, reiterates 2025 outlook
- Reynolds Q2 2025 slides: $938M revenue amid challenging consumer environment
- Reynolds earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy Reynolds Consumer Products (REYN) Stock?
- Reynolds Consumer Products declares $0.23 quarterly dividend
- Strength Seen in The RealReal (REAL): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
- Reynolds: Cling Wrap, Trash Bags, And Reliable Profits (NASDAQ:REYN)
- It's Not A Wrap For Reynolds Consumer Products (NASDAQ:REYN)
- The Reynolds Kitchens ® Brand Launches Two Products to Tackle Mealtime Challenges: Air Fryer Cups and Parchment Cooking Bags
- Reynolds consumer products director Stangl buys $95k in stock
- Reynolds stock hits 52-week low at $21.44 amid market challenges
- Celebrate Summer in Style: The Reynolds Wrap ® Team Launches Limited-Edition Embossed Fun Foil Just in Time for the Fourth of July
- Reynolds stock hits 52-week low at $21.48 amid market challenges
- Reynolds Stock Hits 52-Week Low at $21.89 Amid Market Challenges
- Reynolds Consumer Products reshuffles executive team
- These Analysts Cut Their Forecasts On Reynolds Consumer Products Following Q1 Results - Reynolds Consumer Prods (NASDAQ:REYN)
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Reynolds Wrap maker must face lawsuit over ’Made in USA’ claim
Rango diario
22.90 23.45
Rango anual
20.91 31.26
- Cierres anteriores
- 23.06
- Open
- 23.02
- Bid
- 22.95
- Ask
- 23.25
- Low
- 22.90
- High
- 23.45
- Volumen
- 1.161 K
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- -0.09%
- Cambio a 6 meses
- -3.85%
- Cambio anual
- -26.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B