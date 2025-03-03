Валюты / REYN
REYN: Reynolds Consumer Products Inc
23.06 USD 0.43 (1.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REYN за сегодня изменился на 1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 23.06.
Следите за динамикой Reynolds Consumer Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.66 23.06
Годовой диапазон
20.91 31.26
- Предыдущее закрытие
- 22.63
- Open
- 22.67
- Bid
- 23.06
- Ask
- 23.36
- Low
- 22.66
- High
- 23.06
- Объем
- 2.204 K
- Дневное изменение
- 1.90%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -3.39%
- Годовое изменение
- -26.23%
