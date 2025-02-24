通貨 / PSO
PSO: Pearson, Plc
14.13 USD 0.04 (0.28%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSOの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり14.12の安値と14.22の高値で取引されました。
Pearson, Plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.12 14.22
1年のレンジ
13.27 17.90
- 以前の終値
- 14.09
- 始値
- 14.18
- 買値
- 14.13
- 買値
- 14.43
- 安値
- 14.12
- 高値
- 14.22
- 出来高
- 928
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- -2.95%
- 6ヶ月の変化
- -11.74%
- 1年の変化
- 4.13%
