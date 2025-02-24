통화 / PSO
PSO: Pearson, Plc
13.98 USD 0.15 (1.06%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PSO 환율이 오늘 -1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.95이고 고가는 14.02이었습니다.
Pearson, Plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
13.95 14.02
년간 변동
13.27 17.90
- 이전 종가
- 14.13
- 시가
- 13.98
- Bid
- 13.98
- Ask
- 14.28
- 저가
- 13.95
- 고가
- 14.02
- 볼륨
- 489
- 일일 변동
- -1.06%
- 월 변동
- -3.98%
- 6개월 변동
- -12.68%
- 년간 변동율
- 3.02%
