PSO: Pearson, Plc
14.04 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSO за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.01, а максимальная — 14.10.
Следите за динамикой Pearson, Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.01 14.10
Годовой диапазон
13.27 17.90
- Предыдущее закрытие
- 14.07
- Open
- 14.04
- Bid
- 14.04
- Ask
- 14.34
- Low
- 14.01
- High
- 14.10
- Объем
- 460
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -3.57%
- 6-месячное изменение
- -12.30%
- Годовое изменение
- 3.46%
