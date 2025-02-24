КотировкиРазделы
PSO: Pearson, Plc

14.04 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSO за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.01, а максимальная — 14.10.

Следите за динамикой Pearson, Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
14.01 14.10
Годовой диапазон
13.27 17.90
Предыдущее закрытие
14.07
Open
14.04
Bid
14.04
Ask
14.34
Low
14.01
High
14.10
Объем
460
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
-3.57%
6-месячное изменение
-12.30%
Годовое изменение
3.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.