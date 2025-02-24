Divisas / PSO
PSO: Pearson, Plc
14.09 USD 0.05 (0.36%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PSO de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.07, mientras que el máximo ha alcanzado 14.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pearson, Plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
14.07 14.25
Rango anual
13.27 17.90
- Cierres anteriores
- 14.04
- Open
- 14.21
- Bid
- 14.09
- Ask
- 14.39
- Low
- 14.07
- High
- 14.25
- Volumen
- 585
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- -3.23%
- Cambio a 6 meses
- -11.99%
- Cambio anual
- 3.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B