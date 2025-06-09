通貨 / PPLT
PPLT: abrdn Physical Platinum Shares ETF
126.26 USD 2.32 (1.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPLTの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり125.36の安値と126.60の高値で取引されました。
abrdn Physical Platinum Shares ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PPLT News
1日のレンジ
125.36 126.60
1年のレンジ
82.35 133.80
- 以前の終値
- 123.94
- 始値
- 126.02
- 買値
- 126.26
- 買値
- 126.56
- 安値
- 125.36
- 高値
- 126.60
- 出来高
- 702
- 1日の変化
- 1.87%
- 1ヶ月の変化
- 0.21%
- 6ヶ月の変化
- 39.04%
- 1年の変化
- 38.72%
