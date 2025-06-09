Währungen / PPLT
PPLT: abrdn Physical Platinum Shares ETF
126.26 USD 2.32 (1.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPLT hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.36 bis zu einem Hoch von 126.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die abrdn Physical Platinum Shares ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PPLT News
Tagesspanne
125.36 126.60
Jahresspanne
82.35 133.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.94
- Eröffnung
- 126.02
- Bid
- 126.26
- Ask
- 126.56
- Tief
- 125.36
- Hoch
- 126.60
- Volumen
- 702
- Tagesänderung
- 1.87%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 39.04%
- Jahresänderung
- 38.72%
