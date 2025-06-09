KurseKategorien
PPLT: abrdn Physical Platinum Shares ETF

126.26 USD 2.32 (1.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPLT hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.36 bis zu einem Hoch von 126.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die abrdn Physical Platinum Shares ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
125.36 126.60
Jahresspanne
82.35 133.80
Vorheriger Schlusskurs
123.94
Eröffnung
126.02
Bid
126.26
Ask
126.56
Tief
125.36
Hoch
126.60
Volumen
702
Tagesänderung
1.87%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
39.04%
Jahresänderung
38.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K