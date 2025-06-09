Валюты / PPLT
PPLT: abrdn Physical Platinum Shares ETF
126.81 USD 1.36 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPLT за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.86, а максимальная — 127.59.
Следите за динамикой abrdn Physical Platinum Shares ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PPLT
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Why Are Silver And Platinum Outperforming As Portfolio Diversifiers To Gold?
- Commodities Tracker: July 2025
- Treasury Bond Buybacks Heat Up As 10-Year T-Note Poised For A Breakout (US3M)
- Gold And Bitcoin Shining In 2025 As ETFs Drive Diversification
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- Platinum Was The Top Performing Commodity In H1
- Critical Commodities: The Future Is Upon Us
- June CPI Report To Show First Signs Of Tariff-Related Inflation
- Consensus Price Forecasts - Flight-To-Safety, Weak U.S. Dollar Boost Metals Prices
- Heavy Into Metals
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- Platinum ETFs: Beyond Gold And Silver
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Platinum Surges Past Another Hurdle In Relentless Rally (Technical Analysis)
- How ‘gold fatigue’ has helped drive platinum prices up 44% this year
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- A Report On The Bullish Case For Platinum
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- Chart Of The Day: Metals Mania Spreads, Traders Pile In
Дневной диапазон
125.86 127.59
Годовой диапазон
82.35 133.80
- Предыдущее закрытие
- 128.17
- Open
- 127.31
- Bid
- 126.81
- Ask
- 127.11
- Low
- 125.86
- High
- 127.59
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 39.64%
- Годовое изменение
- 39.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.