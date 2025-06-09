КотировкиРазделы
PPLT
PPLT: abrdn Physical Platinum Shares ETF

126.81 USD 1.36 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PPLT за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.86, а максимальная — 127.59.

Следите за динамикой abrdn Physical Platinum Shares ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
125.86 127.59
Годовой диапазон
82.35 133.80
Предыдущее закрытие
128.17
Open
127.31
Bid
126.81
Ask
127.11
Low
125.86
High
127.59
Объем
431
Дневное изменение
-1.06%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
39.64%
Годовое изменение
39.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.