PPLT: abrdn Physical Platinum Shares ETF
123.94 USD 2.87 (2.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PPLT de hoy ha cambiado un -2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 123.21, mientras que el máximo ha alcanzado 126.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Physical Platinum Shares ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
123.21 126.72
Rango anual
82.35 133.80
- Cierres anteriores
- 126.81
- Open
- 125.21
- Bid
- 123.94
- Ask
- 124.24
- Low
- 123.21
- High
- 126.72
- Volumen
- 691
- Cambio diario
- -2.26%
- Cambio mensual
- -1.63%
- Cambio a 6 meses
- 36.48%
- Cambio anual
- 36.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B