PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.64 USD 0.06 (1.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PANLの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり5.50の安値と5.68の高値で取引されました。
Pangaea Logistics Solutions Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.50 5.68
1年のレンジ
3.93 7.26
- 以前の終値
- 5.58
- 始値
- 5.59
- 買値
- 5.64
- 買値
- 5.94
- 安値
- 5.50
- 高値
- 5.68
- 出来高
- 470
- 1日の変化
- 1.08%
- 1ヶ月の変化
- 7.02%
- 6ヶ月の変化
- 18.49%
- 1年の変化
- -21.01%
